Verkehr Verdacht auf illegales Glücksspiel: Kontrollen in Hamm Von dpa | 01.04.2023, 17:58 Uhr

Im Kampf gegen illegales Glücksspiel haben Ermittler in Hamm fünf Gaststätten kontrolliert und 40 Personen überprüft. Sieben mutmaßlich illegale Glücksspielautomaten und ein Wettautomat wurden sichergestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Stadt versiegelte zwei Lokale und leitete Strafverfahren gegen die Betreiber ein. Die Kontrolle wurde gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll und dem Finanzamt in der Nacht zu Samstag durchgeführt.