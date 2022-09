Pornoportal "xHamster" Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild up-down up-down Internet Verbreitungsverbot: Pornoportale scheitern mit Beschwerde Von dpa | 08.09.2022, 14:47 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat Beschwerden von zwei Porno-Portalen aus Zypern gegen ein Verbreitungsverbot pornografischer Internetangebote in Deutschland abgewiesen. Damit bestätigte das Gericht laut einer Mitteilung vom Donnerstag in zweiter und letzter Instanz Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Düsseldorf.