Polizei Verbrecher aus Psychiatrie in Viersen geflohen Von dpa | 28.04.2023, 15:24 Uhr

Aus der geschlossenen Psychiatrie in Viersen-Süchteln sind zwei Verbrecher geflohen. Es handele sich um einen 21-jährigen Brandstifter und um einen 36-jährigen Räuber und Vergewaltiger, teilte die Polizei in Viersen am Freitag mit.