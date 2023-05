Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Verbrechen in der Eifel: Zwei Männer wegen Mordes angeklagt Von dpa | 23.05.2023, 15:47 Uhr

Gut vier Monate nach der Tötung eines 56-Jährigen im Eifelort Hersdorf hat die Staatsanwaltschaft Trier zwei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Die 20 und 26 Jahren alten Serben sollen ihr Opfer aus Habgier in dessen Haus erschlagen haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Eifeler sei in seinem Badezimmer von hinten „durch wuchtige Schläge mit einem Radmutterschlüssel gegen den Kopf“ getötet worden. Er starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, hieß es.