Gefängnis Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Tötungsverdacht Verbrechen in Altersheim: Bewohner in U-Haft Von dpa | 27.06.2023, 17:16 Uhr

Nach dem wohl gewaltsamen Tod einer 80-Jährigen in einem Seniorenheim in Hürth sitzt der 66 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann, der nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls Bewohner des Heimes sei, soll die Mitbewohnerin am Sonntagnachmittag getötet haben. Pflegekräfte hatten die Frau demnach leblos im Zimmer des Mannes gefunden. Rettungskräfte hätten Verletzungen festgestellt, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuteten. Die Obduktion bestätigte diesen Verdacht, wie die Ermittler mitteilten. Laut Staatsanwaltschaft äußerte sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen nicht, die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.