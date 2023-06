Steckdose Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Verbraucherzentrale: Urlaubszeit zum Stromsparen nutzen Von dpa | 20.06.2023, 16:57 Uhr

Die Verbraucherzentrale NRW hat Bürgerinnen und Bürger dazu ermuntert, die anstehende Urlaubszeit zum Stromsparen zu nutzen. Wer wegfahre, solle etwa Kühlschränke ganz abschalten oder auf eine niedrigere Kühlstufe stellen. Weil das Gerät dann weniger kühlen müsse, fielen geringere Stromkosten an, berichtete die Verbraucherzentrale am Dienstag in Düsseldorf. Zweit-Kühlschränke, die etwa bei Gartenpartys zum Einsatz kommen, sollten ganz abgeschaltet werden.