Gastronomie Verbraucherschützer unzufrieden mit Mehrweg-Angebot Von dpa | 02.08.2023, 13:12 Uhr

Ein halbes Jahr nach der Einführung der Mehrwegpflicht in der Gastronomie lässt die Umsetzung nach Stichproben der Verbraucherzentrale NRW noch viel zu wünschen übrig. „Die gesetzliche Neuregelung für die Take-away-Gastronomie sollte dazu beitragen, die Flut an Einwegmüll einzudämmen. Doch Mehrwegangebote führen weiterhin ein Schattendasein“, fasste der Verbraucherzentralen-Vorstand Wolfgang Schuldzinski am Mittwoch das Ergebnis eines Marktchecks der Verbraucherschützer zusammen.