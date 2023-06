Heizung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Härtefallhilfen Energie Verbraucherschützer fordern Antragsstellung auch per Post Von dpa | 19.06.2023, 13:25 Uhr

Bei den Härtefallhilfen für das Heizen mit Öl, Pellets oder Flüssiggas fordern Verbraucherschützer, den Antrag auch per Brief stellen zu können. Bislang sei die Antragstellung ausschließlich online möglich, berichtete die Verbraucherzentrale NRW am Montag in Düsseldorf. Dies bedeute „unnötige Hürden“ und stelle viele Verbraucherinnen und Verbraucher vor enorme Herausforderungen.