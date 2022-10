Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Bauarbeiten Verbindungen am Autobahnkreuz Köln-Nord gesperrt Von dpa | 07.10.2022, 09:32 Uhr

Zwei Verbindungen am Autobahnkreuz Köln-Nord in Richtung Köln und Koblenz werden am Wochenende gesperrt. Betroffen ist die Verbindung von der A1 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A57 in Fahrtrichtung Köln. Außerdem betroffen ist die Verbindung von der A57 in Fahrtrichtung Neuss auf die A1 in Richtung Koblenz, wie die Autobahn GmbH am Freitag ankündigte. Grund der Maßnahme von Samstagmorgen um 5.00 Uhr bis Sonntagabend um 20.00 Uhr sind Bauarbeiten. Der Verkehr werde umgeleitet über die Anschlussstelle Köln-Chorweiler.