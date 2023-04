Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Verband: Windkraftausbau kommt in NRW nur langsam voran Von dpa | 05.04.2023, 11:06 Uhr

Nordrhein-Westfalen kommt beim Ausbau der Windkraft nur langsam voran. In den ersten drei Monaten seien landesweit lediglich 14 neue Windenergieanlagen mit zusammen 71 Megawatt (MW) Leistung neu in Betrieb gegangen, berichtete am Donnerstag der Landesverband Erneuerbare Energien NRW. Damit liege der Neubau deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.