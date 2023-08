Gymnasien Verband fordert Ende der Pflichtprüfungen nach Klasse 10 Von dpa | 30.08.2023, 13:06 Uhr | Update vor 38 Min. Senat Berlin Foto: Philipp Znidar/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Philologenverband fordert, dem Berliner Beispiel zu folgen und die zentralen Prüfungen am Ende der 10. Klasse auch an den nordrhein-westfälischen Gymnasien abzuschaffen. Größter Knackpunkt sei die fehlende Relevanz der Prüfungen für die meisten Gymnasiasten, kritisierte der Lehrerverband am Mittwoch in Düsseldorf. „Nur wenige von ihnen verlassen das Gymnasium tatsächlich nach der Mittelstufe.“ Diese überschaubare Personengruppe solle die Prüfung künftig besser freiwillig ablegen, während die Verpflichtung für alle anderen entfallen könne.