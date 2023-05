Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnungsbau Verbände und Gewerkschaft protestieren gegen Rohstoffabgabe Von dpa | 23.05.2023, 12:38 Uhr

Industrieverbände und die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt haben am Dienstag im Düsseldorfer Landtag gegen die für NRW geplante Rohstoffabgabe auf Sand und Kies protestiert. Die im schwarz-grünen Koalitionsvertrag ab 2024 geplante Abgabe sei ein „Sonderweg für Nordrhein-Westfalen“, sagte der Präsident des Verbandes der Bau- und Rohstoffindustrie (vero), Christian Strunk. Kein anderes Bundesland und auch nicht der Bund selbst planten eine solche Abgabe. „NRW-Unternehmen wären damit am Ende am Markt chancenlos.“