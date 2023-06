Sozialverbände fordern mehr Einsatz gegen Armut Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Bevölkerung Verbände fordern mehr Einsatz gegen Armut und Einsamkeit Von dpa | 01.06.2023, 10:21 Uhr

Der Sozialverband VdK NRW hat Bund und Land zu mehr Engagement im Kampf gegen Armut aufgefordert. Die Schieflage habe sich verfestigt, sagte Landesverbandschef Horst Vöge am Donnerstag in Bochum, wo am Samstag ein Festakt zum 75-jährigen Bestehen des VdK NRW geplant ist. In vielen Städten des Ruhrgebiets sei die Lage dramatisch. In Bochum liege der Anteil armutsgefährdeter Kinder mit 27 Prozent so hoch wie nie zuvor. Gelsenkirchen komme mit 41,5 Prozent auf die höchste Quote deutschlandweit. „Das ist ein Skandal für unser reiches Land“, kritisierte Vöge.