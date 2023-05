Regenbogenfahne Foto: Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild up-down up-down Queere Community Veranstalter rechnen mit neuem Rekord beim CSD in Köln Von dpa | 23.05.2023, 12:31 Uhr

Die Veranstalter des Demonstrationszugs am Christopher Street Day in Köln erwarten in diesem Jahr eine neue Rekordzahl bei den teilnehmenden Gruppen. „Es werden auf jeden Fall mehr werden“, sagte Uwe Weiler, Geschäftsführer von Cologne Pride, in einem Podcast des „Kölner Stadt-Anzeigers“ mit Blick auf die rund 180 Fußgruppen und Musikwagen, die im vergangenen Jahr teilgenommen hatten. Diese Zahl sei jetzt schon überschritten. Anmeldeschluss ist der 31. Mai.