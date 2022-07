Besucher stehen vor der Mainstage auf dem Musikfestival «Parookaville». Foto: Lukas Fortkord/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über Parookaville und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Lukas Fortkord up-down up-down Festival Veranstalter bricht Auftritt von Band Kasalla vorsorglich ab Von dpa | 24.07.2022, 15:08 Uhr

Der Auftritt der beliebten Kölner Band Kasalla am Samstagabend beim Elektronik-Musik-Festival „Parookaville“ in Weeze (Niederrhein) ist vom Veranstalter wegen zu großen Zuschauer-Gedränges abgebrochen worden. „Es war sehr voll und sehr eng“, sagte die Polizeisprecherin aus Kleve, Manuela Schmickler, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es herrschte keine Panik, niemand kletterte über Zäune oder Absperrungen. Wir hatten mit unseren Kräften einen Blick aus einer erhöhten Position“, sagte sie und betonte, dass ein Abbruch nicht von Polizei-Seite erfolgt sei. Auch der WDR und die „Rheinsche Post“ berichteten.