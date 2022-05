ARCHIV - Spaziergänger laufen auf einem Weg im Thüringer Mühltal. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Bodo Schackow Feiertag Vatertagsausflüge ohne Beschränkungen: Wechselhaftes Wetter Von dpa | 26.05.2022, 04:05 Uhr

Grünes Licht für Vatertagsausflüge mit Bollerwagen und Bier an Bord: An Christi Himmelfahrt (Donnerstag) gibt es in diesem Jahr keine umfangreichen Corona-Beschränkungen mehr. Es gilt aber noch die Maskenpflicht im Nahverkehr, wie das NRW-Gesundheitsministerium betont. Die Maskenpflicht ist Bestandteil der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung, deren Verlängerung gerade noch mal verkündet wurde.