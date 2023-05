Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Paderborn Vater in U-Haft: Säugling mit Hirnschäden in Lebensgefahr Von dpa | 24.05.2023, 18:50 Uhr

Der Vater eines zwei Monate alte Säuglings aus Paderborn steht unter Verdacht, seinem Kind vermutlich durch ein Schütteltrauma schwerste Hirnschädigungen zugefügt zu haben. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch rechnen die Mediziner mit dem Tod des Kindes. Demnach wird gegen den 21-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Der Rettungsdienst wurde am vergangenen Samstag in die Privatwohnung gerufen. Am Dienstag informierte die Klinik die Polizei, die jetzt wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt.