Unfall im Sauerland Vater überfährt eineinhalbjährigen Sohn beim Rangieren Von dpa | 18.03.2022, 10:02 Uhr

Ein 47 Jahre alter Autofahrer hat in Olpe seinen eineinhalbjährigen Sohn beim Rangieren in einer Hauseinfahrt überfahren. Das Kleinkind sei nach dem Unfall vom Donnerstagmittag im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.