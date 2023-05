Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Städteregion Aachen Vater durch Stich verletzt: Fahndung nach flüchtigem Täter Von dpa | 06.05.2023, 18:32 Uhr

Ein zweifacher Vater ist am Freitag in Aachen bei einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten durch einen Stich verletzt worden. In einer Presseerklärung teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit, dass das Tatgeschehen als „versuchtes Tötungsdelikt“ gewertet wird. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte Screenshots der Videoaufzeichnung eines Kioskes, die den mutmaßlichen Täter zeigen.