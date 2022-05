ARCHIV - Richtfunkantennen, Fernsehantennen und Mobilfunkmasten sind auf einem alten Wasserturm installiert. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Düsseldorf Vantage Towers schafft Vorgaben und setzt sich höhere Ziele Von dpa | 16.05.2022, 08:51 Uhr

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr will die Funkturm-Gesellschaft Vantage Towers im neuen Jahr (per Ende März) einen drauflegen. Der Umsatz ohne sogenannte Durchleitungseinnahmen solle gegenüber dem Vorjahreswert von rund einer Milliarde Euro um 3 bis 5 Prozent zulegen, teilte die Vodafone-Funkturmgesellschaft am Montag in Düsseldorf mit. Bei den Durchleitungseinnahmen werden Vantage Towers' Investitionen für die Aufrüstung ihrer Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen und kein neuer Umsatz generiert wird, klammert das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus.