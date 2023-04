Vaillant Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild up-down up-down Wärmepumpenhersteller Vaillant will aus eigener Kraft wachsen Von dpa | 26.04.2023, 13:39 Uhr

Der Wärmepumpenhersteller Vaillant strebt im Gegensatz zum Konkurrenten Viessmann keinen Schulterschluss mit einer ausländischen Firma an, um langfristig im Wettbewerb zu bestehen. „Wir sind der Meinung, die Transformation der Vaillant Group zu einem führenden Wärmepumpenanbieter aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können“, sagte Vaillant-Sprecher Jens Wichtermann am Mittwoch in Remscheid. Zuvor war bekannt geworden, dass Viessmann seine Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global verkauft. Nach Darstellung von Viessmann bringt dies die Sparte in einem hart umkämpften Markt in eine „Position der Stärke“.