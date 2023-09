Prozess Urteil zu mutmaßlichem Frauenmord am Würmsee erwartet Von dpa | 10.09.2023, 17:43 Uhr | Update vor 28 Min. Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Mordprozess um eine am Würmsee verschwundene Frau wird an diesem Montag das Urteil am Landgericht Hannover erwartet. Zunächst soll um 14.30 Uhr der Verteidiger des 55-Jährigen sein Plädoyer halten. Auch wird das letzte Wort des Angeklagten erwartet. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes für den Mann aus Warburg in Ostwestfalen gefordert.