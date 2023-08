Prozess Urteil: Waffenschrank-Schlüssel extrem sicher aufbewahren Von dpa | 30.08.2023, 15:25 Uhr | Update vor 1 Std. Waffenschrank mit Langwaffen Foto: picture alliance /dpa/Symbolbild up-down up-down

Schlüssel zu einem Waffenschrank müssen einem Urteil zufolge in einem Behältnis aufbewahrt werden, das den „gesetzlichen Sicherheitsstandards an die Aufbewahrung der im Waffenschrank befindlichen Waffen und Munition entspricht“. Das entschied das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Mittwoch in Münster. Allerdings sei es rechtswidrig, eine waffenrechtliche Erlaubnis zu widerrufen, weil der Schlüssel unzureichend gesichert aufbewahrt worden sei. Das stellte das OVG im dem Einzelfall eines Jägers klar, der gegen diesen Schritt des Polizeipräsidiums Duisburg geklagt hatte.