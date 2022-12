Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberverwaltungsgericht Urteil: Uni Münster muss Auslands-Note nicht anerkennen Von dpa | 13.12.2022, 14:26 Uhr

Die Uni Münster muss die Prüfungsnote einer polnischen Hochschule nicht umrechnen und anerkennen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen am Dienstag in Münster entschieden. Geklagt hatte ein Student der Betriebswirtschaftlehre (BWL), der sein Auslandssemester im Nachbarland absolviert hatte. Das OVG hat keine Revision zugelassen. Dagegen kann der Kläger Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen (Az.: 14 A 741/21).