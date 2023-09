Gerichtsprozess Urteil im Prozess um Mord an Obdachlosem erwartet Von dpa | 07.09.2023, 17:49 Uhr | Update vor 21 Min. Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Prozess um den Mord an einem Obdachlosen in Neuss wird an diesem Freitag in Düsseldorf das Urteil erwartet. Das Verfahren (10.00 Uhr) gegen einen 18 Jahre alten Neusser findet aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.