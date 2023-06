Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Urteil gegen Angeklagte im Missbrauchskomplex rechtskräftig Von dpa | 07.06.2023, 15:26 Uhr

Nach einem der bisher größten Prozesse um sexuelle Gewalt an Kindern in Deutschland hat der Bundesgerichtshof das Urteil gegen die Hauptangeklagten im Münsteraner Missbrauchskomplex bestätigt. Der 4. Strafsenat in Karlsruhe verwarf die Revisionen nach Angaben vom Mittwoch als unbegründet, da er keine Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten festgestellt hatte. „Das Verfahren ist damit rechtskräftig abgeschlossen“, hieß es. (Az. 4 StR 119/22)