Tarifstreit Urabstimmung über Streik bei der Post hat begonnen Von dpa | 20.02.2023, 12:41 Uhr

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat am Montag eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik begonnen. Die Befragung sei in allen Bundesländern gestartet worden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Berlin. Sie soll bis zum 8. März laufen, am 9. März soll das Ergebnis verkündet werden.