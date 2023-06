Unwetter Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Zugverkehr Unwetterschäden behindern Bahnverkehr in NRW Von dpa | 23.06.2023, 06:40 Uhr

Das schwere Unwetter in Teilen von NRW sorgt auch am Freitag für einzelne Ausfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr. Derzeit betrifft dies die Zugstrecke zwischen Siegen und Letmathe. Diese sei derzeit noch gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte. Laut einer Sprecherin sei noch nicht abzusehen, wann die Unwetterschäden behoben sind.