Über Teile Nordrhein-Westfalens hinwegziehende Unwetter haben Schäden verursacht, mindestens ein Mensch wurde verletzt. In einem Wald bei Brakel im Kreis Höxter sei am Mittwoch eine Wanderin von einem umstürzenden Baum getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die 45-Jährige sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden.