Unna Unwetter: Mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Von dpa | 23.05.2023, 05:35 Uhr

Heftige Gewitter und Starkregen haben am Montagabend in Werne (Landkreis Unna) für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Stellenweise haben die rund 30 Liter Regenwasser pro Quadratmeter zu Überflutungen und Schlammlawinen geführt, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend mitteilte.