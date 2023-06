Unwetter - A59 bei Duisburg Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Gewitterschäden Unwetter in NRW verursacht zahlreiche Einsätze Von dpa | 23.06.2023, 07:54 Uhr

Das Unwetter hat die Polizei und Feuerwehr in NRW schwer beschäftigt. Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht zu Freitag zu zahlreichen umgestürzten Bäumen oder Wasserschäden ausrücken. Schwer verletzte Menschen gab es nach derzeitigem Stand nicht, wie mehrere Sprecher der Polizei in NRW am Freitagmorgen mitteilten.