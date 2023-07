Windhose fegt durch Frechen Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Wettervorhersage Unwetter in NRW - Starker Wind verursacht Schäden in Frechen Von dpa | 24.07.2023, 16:36 Uhr | Update vor 17 Min.

Starker Wind hat in Frechen bei Köln am Montagnachmittag Bäume entwurzelt und Ziegel von Dächern geweht. Dabei wurden mehrere Autos sowie die Oberleitung einer Straßenbahn beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Verletzte gab es laut einer Polizeisprecherin zunächst nicht. Wie die Stadt Köln mitteilte, beseitigte die Feuerwehr auch an der Anschlussstelle an der A1 bei Frechen zahlreiche umgestürzte Bäume.