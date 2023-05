Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Lippe Unwetter: Große Schäden im Norden Detmolds Von dpa | 23.05.2023, 05:35 Uhr

Schwere Unwetter mit Starkregen haben am Montag in Detmold (Kreis Lippe) große Schäden verursacht. Die Feuerwehr zählte mehr als 120 Einsätze vom Nachmittag bis zum frühen Abend, wie die Stadt in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Demnach gab es keine Verletzten. Viele Haupt- und Nebenstraßen seien zeitweise überflutet gewesen. Besonders getroffen habe es die Bürgerinnen und Bürger in Klüt. Mehr als 50 Keller und auch einige Erdgeschosse seien vollgelaufen. Da in vielen Häusern zunächst der Strom abgeschaltet werden musste, konnten einige die Nacht nicht Zuhause verbringen. In der Turnhalle der Grundschule Klüt sei kurzfristig eine Anlaufstelle eingerichtet worden, in der die Menschen versorgt werden und übernachten können.