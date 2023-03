Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Behörden Untreue im Bundesverwaltungsamt: 730.000 Euro abgezweigt Von dpa | 29.03.2023, 02:50 Uhr

Ein Angestellter des Bundesverwaltungsamts soll in Düsseldorf mit seinem Schwager als mutmaßlichen Komplizen 730.000 Euro ergaunert haben. Der Fall wird an diesem Mittwoch (09.30 Uhr) am Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Der 64 Jahre alte Ex-Angestellte aus Wuppertal muss wegen besonders schwerer Untreue und sein Schwager aus Nettetal wegen Beihilfe zur schweren Untreue auf die Anklagebank.