ARCHIV - Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Kirche Universität Bonn protestiert gegen Woelkis Hochschule Von dpa | 15.07.2022, 14:27 Uhr

Die Universität Bonn protestiert gegen die mögliche Verlagerung der Priesterausbildung an eine vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki geförderte kirchliche Hochschule. Woelki soll die Priesterausbildung in Bonn für zu liberal halten. Kritikern zufolge will er deswegen Priesteramtskandidaten an der Kölner Hochschule für Katholische Theologie ausbilden lassen, die er in jüngster Zeit stark ausgebaut hat. Woelki selbst bestreitet, dass ihm die Ausbildung in Bonn nicht passt.