Der jüngst verstaatlichte Energiekonzern Uniper kommt bei der Erfüllung der für die Rettung auferlegten EU-Vorgaben voran. Das Rohölverarbeitungs- und Schiffstreibstoff-Handelsgeschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde an ein Unternehmenskonsortium von der Arabischen Halbinsel verkauft, teilte Uniper am Donnerstag mit. Für den Kauf haben sich ein Mitglied der Herrscherfamilie von Dubai sowie die Montfort Gruppe zusammengetan.