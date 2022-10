Uniper Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Uniper: Über die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt Von dpa | 25.10.2022, 19:42 Uhr

Beim größten deutschen Gasimporteur Uniper häufen sich durch die gestiegenen Gaspreise die Verluste. Für das dritte Quartal werde ein deutlich negatives Ergebnis erwartet, wie Uniper überraschend am Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Der Konzern muss seit Monaten wegen der russischen Gaslieferbeschränkungen teureres Gas am Markt kaufen, um seinen Lieferverpflichtungen weiter nachkommen zu können.