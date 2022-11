Uniper Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Gaslieferungen Uniper leitet Schiedsgerichtsverfahren gegen Gazprom ein Von dpa | 30.11.2022, 14:49 Uhr

Der strauchelnde Energiekonzern Uniper versucht den russischen Gazprom-Konzern wegen der fehlenden Gaslieferungen in die Verantwortung zu nehmen. Uniper hat ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Gazprom Export vor einem internationalen Schiedsgericht beantragt, wie der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.