Gasimporteur Uniper: „Arbeiten mit Hochdruck an Stabilisierungslösung" Von dpa | 20.09.2022, 15:31 Uhr

Die Bemühungen um eine Stabilisierung von Deutschlands wichtigstem Gasimporteur Uniper dauern nach Angaben des Unternehmens an. „Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an einer nachhaltigen Stabilisierungslösung für Uniper“, teilte das Unternehmen am Dienstagnachmittag in Düsseldorf mit.