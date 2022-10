Andreas Jung Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Union: Weiterbetrieb von Braunkohlekraftwerken notwendig Von dpa | 04.10.2022, 13:03 Uhr

Die Union hat den geplanten Weiterbetrieb von Braunkohlekraftwerken in NRW als notwendigen Schritt bezeichnet - dem aber weitere folgen müssten. „Um eine Notlage abzuwenden und Preise zu begrenzen müssen jetzt kurzfristig alle Möglichkeiten der Energieerzeugung genutzt werden“, sagte Andreas Jung, klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, am Dienstag. Es passe aber überhaupt nicht zusammen, klimaschädliche Braunkohle bis 2024 zu reaktivieren, das „CO2-neutrale“ Kernkraftwerk in Lingen aber zum Jahresende 2022 abzuschalten.