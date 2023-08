Konjunktur Union: Maßnahmenpapier gegen schwächelnde Wirtschaft Von dpa | 31.08.2023, 19:57 Uhr | Update vor 18 Min. CDU/CSU-Klausurtagung Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will die schwächelnde Wirtschaft mit einem Bündel von Maßnahmen ankurbeln und zugleich Menschen und Unternehmen schnell und spürbar entlasten. „Deutschland hat keine schlechte Wirtschaft, sondern eine schlechte Bundesregierung“, heißt es in einer 14-seitigen „Sauerländer Erklärung“ mit dem Titel „Anpacken: Wohlstand sichern, Wachstum schaffen“. Der geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Abgeordneten verabschiedete das Papier am Donnerstag unter Leitung von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.