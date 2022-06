Ein Schild mit der Aufschrift «Mehr Aufgaben als Arme» wird bei einer Kundgebung hochgehalten. Foto: Malte Krudewig/dpa FOTO: Malte Krudewig Gesundheit Unikliniken machen Vorschlag zur Entlastung der Pflege Von dpa | 10.06.2022, 16:44 Uhr

Die Streiks an sechs NRW-Unikliniken gehen in die siebte Woche. Nun legen die Arbeitgeber für die in der Pflege Beschäftigten einen Vorschlag auf den Tisch. Das Konzept stößt bei Verdi und den Beschäftigten aber nicht auf Gegenliebe.