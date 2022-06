Die Demonstranten der Unikliniken sammeln sich vor dem DGB-Gebäude in Düsseldorf. Foto: Malte Krudewig/dpa/Archivbild FOTO: Malte Krudewig up-down up-down Tarifstreit Unikliniken: Ausweitung des Angebots für Beschäftigte Von dpa | 29.06.2022, 19:24 Uhr

Im monatelangen Streit mit den Beschäftigten um einen Tarifvertrag Entlastung haben die sechs betroffenen Unikliniken in NRW ihr Angebot nachgebessert und ausgeweitet. Mit dem angebotenen weiteren Personalaufbau in der Pflege würden die Personalschlüssel der Kliniken auch im europäischen Vergleich „ein sehr hohes Niveau erreichen“, teilten die Unikliniken am Mittwoch mit. Sie wollten den Tarifvertrag Entlastung nun „schnellstmöglich zu einem positiven Abschluss“ bringen.