ARCHIV - Streikende halten ein Transparent mit der Aufschrift «Das Uni-Klinikum streikt» in die Höhe. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild FOTO: Uwe Anspach Eilrechtsschutzverfahren Uniklinik Bonn will Streiks von Gericht untersagen lassen Von dpa | 13.06.2022, 12:43 Uhr

Im Streit um einen Tarifvertrag Entlastung sind die Fronten weiter verhärtet. Das Universitätsklinikum Bonn will die von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisierten Streiks nun per Gerichtsbeschluss untersagen lassen. Wie das Arbeitsgericht in Bonn am Montag mitteilte, ist für diesen Dienstag, 10.00 Uhr, im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens ein Kammertermin angesetzt.