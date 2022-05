ARCHIV - Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller Krankenhäuser Uniklinik-Beschäftigte: Streik bis Tarifvertrag fix ist Von dpa | 25.05.2022, 13:17 Uhr

Im seit Monaten andauernden Kampf um bessere Arbeitsbedingungen beklagen die Beschäftigten der sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen eine mangelnde Kooperationsbereitschaft und zermürbende Hinhaltetaktik der Arbeitgeber. „Die Kolleginnen und Kollegen sind entschlossen, so lange zu streiken, bis ein Tarifvertrag Entlastung unterzeichnet ist“, kündigte die zuständige Verdi-Sekretärin im Bezirk Ruhr-West, Katharina Schwabedissen, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Streikzelt am Uniklinikum Essen an.