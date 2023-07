Lauterbach Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Universität Köln Uni entlastet Lauterbach von Lebenslauf-Vorwürfen Von dpa | 21.07.2023, 11:50 Uhr | Update vor 28 Min.

Eine formelle Untersuchung der Universität Köln hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von Vorwürfen entlastet, bei einer früheren Bewerbung in seinem Lebenslauf geschummelt zu haben. „Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt“, teilte eine Sprecherin der Universität am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Zwar seien Ungenauigkeiten erkennbar, hierbei seien jedoch „weder grobe Fahrlässigkeit noch Vorsatz festzustellen“. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.