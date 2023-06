Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Fahrlässige Tötung Unglücksfahrer vom Weseler Hafen verurteilt Von dpa | 27.06.2023, 16:18 Uhr

Nach dem tragischen Autounfall mit drei toten Jugendlichen am Weseler Hafen vom Februar 2022 hat das Amtsgericht Wesel den Fahrer des Wagens wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der heute 21-Jährige muss sich in psychotherapeutische Behandlung begeben, 200 Sozialstunden leisten und sein Führerschein bleibt für weitere drei Monate gesperrt, entschied das Jugendschöffengericht nach mündlicher Verhandlung am Dienstag.