Dortmund Ungewöhnlich: Mann will Sicherungskasten stehlen 07.10.2022, 10:08 Uhr

Auf eine ungewöhnliche Beute hat es ein Mann in Dortmund abgesehen. In der Nacht machte er sich an einem Sicherungskasten zu schaffen, den er mit einer Sackkarre in sein Auto packen und abtransportieren wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen hatten verdächtige Bewegungen an einem Gebäude festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die rückten in Zivil an, umstellten das Gebäude und nahmen den 42-Jährigen fest, als er den Kasten in seinen Wagen laden wollte. Was der Mann damit vorhatte, blieb zunächst ein Rätsel.