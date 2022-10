Regen Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage Ungemütliches Wochenende: Starkregen und Gewitter möglich Von dpa | 22.10.2022, 11:51 Uhr

Das Wochenendwetter in Nordrhein-Westfalen bleibt wechselhaft und ungemütlich. Zwar ist am Samstagmittag und -nachmittag nach Angaben des Deutschen-Wetterdienstes (DWD) noch ein Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten. Später seien aber von Westen her einzelne Gewitter, Starkregen und starke bis stürmische Böen möglich - und das am ehesten im Sauerland. Die Temperaturen bewegen sich in einem Bereich von maximal 17 bis 20 Grad. In der Nacht zu Sonntag sind dann nur noch ganz vereinzelt Schauer zu erwarten, ansonsten bleibt es voraussichtlich niederschlagsfrei mit Temperaturen von 13 bis 8 Grad.