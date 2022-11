Regenwetter Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Ungemütliches Wetter zum 1. Advent in NRW Von dpa | 26.11.2022, 13:56 Uhr

Wolkig und regnerisch: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am 1. Advent auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Sonntag fange zwar niederschlagsfrei und damit „brauchbar“ an, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Ab den Mittagsstunden ziehen von Westen her jedoch mehr Wolken und leichter Regen auf. Dann regne es „mal mehr, mal weniger“, sagte der Experte. Dazu sei es mit Höchsttemperaturen von sieben bis zehn Grad recht mild.